Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 248 firmanın 108 farklı meslek grubunda toplam 772 açık pozisyonu bulunuyor. İş ilanlarını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
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772 eleman alınacak!
Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz