772 eleman alınacak!

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 248 firmanın 108 farklı meslek grubunda toplam 772 açık pozisyonu bulunuyor. İş ilanlarını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.