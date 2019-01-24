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Büyükşehir Belediyesini kurşunlayan kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Başiskele Yuvacık’ta ikamet ettiği öğrenilen Hızır Kurt (50) isimli şahıs, öğlen saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otopark alanına gelerek Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun makamının bulunduğu odanın camını nişan aldıktan sonra 5 el ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen özel güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Kurt’u ikna ederek silahını bırakmasını sağladıktan sonra gözaltına aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hızır Kurt’un 3 senedir iş aradığı ve zaman zaman iş istemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geldiği öğrenildi. Olay esnasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun il dışında olması nedeniyle duruma sinirlenen Kurt, belediyeden dışarı çıkarak bunalıma girdiği ve Karaosmanoğlu’nun ofisini hedef alarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Hızır Kurt, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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