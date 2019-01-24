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UlaşımPark şoförü insanlık ölmedi dedirtti

UlaşımPark A.Ş.’de çalışan şoför Celil Tuna, aracında bulduğu içinde 3 bin 220 TL, kredi kartları ve kimlik olan cüzdanı sahibine teslim etti.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.’de görevli otobüs şoförü Celil Tuna, kullandığı otobüste bulduğu para dolu cüzdanı kuruma teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı. Hat 250 numaralı otobüsle Sabiha Gökçen – İzmit seferini yaptığı sırada, bir yolcunun otobüste düşürdüğü ve içinde 3 bin 220 TL, kredi kartı ve kimliği bulunan cüzdanı amirine teslim eden UlaşımPark şoförü Tuna, bu örnek davranışıyla insanlık ölmedi dedirtti.

İÇERİSİNDE 3 BİN 220 TL PARA VARDI

Cüzdanı aldıktan sonra muhafaza eden şoför Tuna, ilgili amirlerine konuyu iletti. Daha sonra Plaj Yolu garajına gelen şoför, tutanak ile birlikte cüzdanı teslim etti. Cüzdanın içerisinde 3 bin 220 TL para, kredi kartı ve kimlik olduğu tespit edildi. Garaj amiri konu ile alakalı ilgili işlemleri ivedi şekilde başlattı. Tam o esnada 153 numaralı çağrı merkezi tarafından bir yolcu UlaşımPark yolcu ilişkileri birimine aktarıldı. Arayanın cüzdanını kaybeden yolcu olduğu tespit edildi. Yolcu ilişkileri personeli yolcuya cüzdanın güvende olduğunu ve teslim alabilmesi için Plaj Yolu garajına gelmesi gerektiğini iletti.

CÜZDANINA KAVUŞAN YOLCU ÇOK MUTLU OLDU

Cüzdanının UlaşımPark’ta güven içinde olduğunu öğrenen yolcu, ertesi gün Plaj Yolu garajına geldi. Garaj amiri, tutanak ile birlikte cüzdanı teslim etmeden önce yolcuya teyit amaçlı sorular sorduktan sonra cüzdanı teslim etti. Şoföre şükranlarını sunan yolcu, cüzdanının bulunduğu için çok mutlu olduğunu UlaşımPark’a ve cüzdanı bulan şoföre teşekkür etti.

HARAM LOKMA YEMEMEYİ ÖĞRENDİK”

21 Ocak 2019 tarihinde saat 14.00’da Hat 250 aracı ile Sabiha Gökçen – İzmit seferini yapmak için hareket ettiğini belirten şoför Tuna, kırkdörtevler mevkiinde aracından inen yolcunun cüzdanını düşürdüğünü fark ettiğini belirtti. Fark ettiği anda yanına yol tarifi için gelen bir başka yolcudan unutulan cüzdanı kendisine vermesini istediğini ifade eden Tuna, “Biz büyüklerimizden haram lokma yememeyi öğrendik. Hem insanlık gereği hem de görevim icabı cüzdanı sahibine teslim ettim. Tüm şoför arkadaşlarım ve ben bunun bilinciyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız UlaşımPark ve şoförlerine gönül rahatlığıyla güvenebilir” dedi.

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - tebrikler, böyle davranışlar tebrik edilmelidir . hala helal ile haramı ayırabilen vicdanlı insanlar var demek ki.

Yanıtla . 0Beğen 24 Ocak 11:30

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