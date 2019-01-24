Türkiye'nin en büyük hastane zincirlerinden Medical Park'ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, hasta odaklı hizmet anlayışıyla 3 yıldır bölgede fark yaratmaya devam ediyor. Hastane, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Son olarak Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ersan Tatlı, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.
Uzmanlık Alanları:
El bileğinden koroner anjiyografi ve stentleme, tam tıkalı (CTO) kalp damarlarına stentleme, boyun damarlarına Müdahale, bacak damarlarına müdahale, böbrek damarlarına müdahale, karotis hastalığı tedavisi, şah damarı tedavisi, periferik arter hastalığı tedavisi, doğumsal kalp deliklerine ameliyatsız müdahale, kalp kapaklarına perkütan müdahale, kalıcı kalp pili takılması, ritim bozuklukları EPS ve ablasyon uygulamaları.
Eğitim ve Uzmanlık:
1992 - 1998 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, Uzmanlık
2007 - Florance Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Yardımcı Doçentlik
2008 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, Doçentlik
2014 - Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, Profesörlük
Deneyim:
- Florance Nightingale Hastanesi - İnvaziv Laboratuvarı-2007, İstanbul
- GATA Haydarpaşa Hastanesi Elektrofizyoloji Laboratuvarı-2009, İstanbul
- Leipzig Üniversitesi Anjiyoloji Laboratuvarı-2013, Almanya
- Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
- Aritmi ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı Kurucu Öğretim Üyesi:2014-2018,
- Sakarya 2018- Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Öğretim Üyesi
Üyelikler:
- 2018-2020 dönemi Türk Kardiyoloji Derneği, Girişimsel Kardiyoloji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
- Türk Kardiyoloji Derneği, Kronik Total Oklüzyon (CTO) klübü ve Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesidir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz