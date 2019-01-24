Türkiye'nin en büyük hastane zincirlerinden Medical Park'ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, hasta odaklı hizmet anlayışıyla 3 yıldır bölgede fark yaratmaya devam ediyor. Hastane, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Son olarak Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ersan Tatlı, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Uzmanlık Alanları:

El bileğinden koroner anjiyografi ve stentleme, tam tıkalı (CTO) kalp damarlarına stentleme, boyun damarlarına Müdahale, bacak damarlarına müdahale, böbrek damarlarına müdahale, karotis hastalığı tedavisi, şah damarı tedavisi, periferik arter hastalığı tedavisi, doğumsal kalp deliklerine ameliyatsız müdahale, kalp kapaklarına perkütan müdahale, kalıcı kalp pili takılması, ritim bozuklukları EPS ve ablasyon uygulamaları.

Eğitim ve Uzmanlık:

1992 - 1998 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, Uzmanlık

2007 - Florance Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Yardımcı Doçentlik

2008 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, Doçentlik

2014 - Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, Profesörlük

Deneyim:

Florance Nightingale Hastanesi - İnvaziv Laboratuvarı-2007, İstanbul

GATA Haydarpaşa Hastanesi Elektrofizyoloji Laboratuvarı-2009, İstanbul

Leipzig Üniversitesi Anjiyoloji Laboratuvarı-2013, Almanya

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Aritmi ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı Kurucu Öğretim Üyesi:2014-2018,

Sakarya 2018- Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Öğretim Üyesi

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