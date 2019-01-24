Zafer Mutlu, akrabalarıyla kahvaltıda buluştu

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Zafer Mutlu aile fertleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başiskele’de hatırı sayılır bir mensubu olan Mutlu ailesi tarafından kurulan Mutlular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (MUTLU-DER) tarafından organize edilen kahvaltıya katılan Başkan Adayı Zafer Mutlu seçim koşturmacası içerisinde görüşemediği akrabaları ile sohbet ederek yapılacak seçimlerde desteklerini istedi.

HİÇBİR MENFAAT BEKLENTİSİ İÇERİSİNDE DEĞİLİM

Aile fertlerine hitap eden Başkan Adayı Zafer Mutlu “Hepiniz beni yakinen tanıyorsunuz, uzun yıllardır aktif siyasetin içerisindeyim, teşkilatımın her kademesinde bana ne görev verilirse yapmaya gayret ettim. Yıllardır siyaset içerisinde koştururken hiçbir menfaat beklentisi içerisinde olmadım, bir takım maddi kazançlar veya itibar kazanmak için siyaset yapmadım. Bizim için siyaset Allah rızası için yapılacak bir iştir. Tek temennim de o’dur ki bu koşuşturmalarımızın, bu gayretlerimizin neticesinde Rabbimin rızasını kazanayım” dedi. Bizim davamızda esas olan “Allah’ın rızasını kazanmaktır” diyen Mutlu “Bizler bu inanç ve azimle çalışacağız, rabbim de inşallah zaferi bizlere nasip edecek” dedi.

AKRABALARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaklaşık iki aydır Başiskele’yi karış karış gezdiklerini söyleyen Mutlu bu süreçte aile fertlerinden çok büyük destek aldığını söyleyerek “Burada bulunan herkes seçim çalışmalarımızda çok büyük emek sarf ediyor, kiminiz kapı kapı gezerek bizim için oy istiyorsunuz, kiminiz yanımızda çalışmalarımıza destek oluyorsunuz bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

ADİL BİR YÖNETİM OLACAĞIZ

“Burada bulunan herkes benim kan bağım olan en yakın olduğum insanlar. Beni en iyi tanıyanlar yine sizlersiniz, sizlerin şahitliği bizler için önemli” diyen Zafer Mutlu “Devlet’te en önemli şey adalettir. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadığı zaman devlet ayakta kalmaz. Biz Başiskele’yi adil bir şekilde yöneteceğiz. Burada bulunan akrabalarımı Başiskele’de yaşayan kimseden ayırt etmeyeceğim” dedi.