Boyaküpü’nden sömestri tatilinde Workshop

Ayşe Gül Akın, Ebru Ergüz ve Ayşegül Sözen tarafından geçtiğimiz aylarda hizmet açılan Boyaküpü Tasarım Atölyesi’nde workshop uygulaması başladı. Özellikle sömestri tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar için müthiş çalışmalar yapılıyor. Atölye aynı uygulamayı hafta içi de veliler için gerçekleştirmeye başladı. Kurum yönetimi,“Sömestri tatilini güzel bir uğraşla zaman geçirmek isteyen çocuklar burada program dâhilinde ahşap boyama, tuvale resim yapma, akrilik tablo çalışması, taş boyama, biblo bebek boyama gibi değişik konseplerde çalışmalar gerçekleştiriyor” dedi.

MODERN HALE GETİRİLİYOR

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte büyük ilgi gören bu uygulama hafta içi de büyükler için gerçekleşiyor. Ayrıca bu organizasyonda tüm malzemeler Boyaküpü Tasarım Atölyesi tarafından karşılanıyor. Öte yandan Boyaküpü Tasarım Atölyesi’nde; mutfak yenilemesinden, eldeki eskimiş, modası geçmiş tüm eşyalarında yenileme çalışması yapılarak modern hale getiriliyor. Kurum, el becerilerinin geliştirildiği bu çalışmalara yoğun talep nedeniyle workshop çalışmalarının uzun bir süre daha devam edeceğini duyurdu.