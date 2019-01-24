Bebek mamalarına BÜYÜK ZAM!

Yeni Şafak’tan Burak Karaca’nın haberine göre; Türkiye'deki bebek maması pazarında önemli paya sahip iki markanın spekülatif döviz kurları üzerinden belirledikleri zamlı fiyatları değiştirmemesi tepki çekiyor. Ürün fiyatlarında Şubat 2018'de yüzde 22-26 oranlarında artış yapan Aptamil ve Bebelac, Temmuz 2018'de yüzde 8-9'luk zam daha yapmıştı.
ARTIŞ ORANI % 70'İ BULDU
Eylül ayındaki spekülatif kur hareketleri üzerine yılın üçüncü zammını yansıtan iki firma, avro kurunu 7,15 - 7,30 liradan hesaplayarak bütün ürünlerine ortalama yüzde 23 ve 26 gibi oranlarda fiyat artışı yaptı. Avro 6 lira civarına indiği halde iki firmanın yüksek fiyatlarla satış yapmayı sürdürmesi, 'kur fırsatçılığı' olarak nitelendiriliyor. Çocuklu aileler için temel gıda maddelerinin başında gelen bebek mamalarının geçen yıl yaptığı zamların ortalaması yüzde 70 oldu.
AÇIKLAMA: İTHALAT
Danone Nutricia çatısı altında bulunan Bebelac ve Aptamil; Türkiye pazarının önemli bir bölümünü elinde bulunduruyor. Bahsi geçen markalar, geçen yıl döviz kurlarının yükselmesiyle beraber fiyatlarında artış uygulamıştı. Aptamil ürünlerinin fiyatlarında yüzde 67,4 artış yapılırken, Bebelac ürünlerde ise zam oranı yüzde 74,1'i bulmuştu. Bebek beslenme ürünlerinin ithal olmasını gerekçe göstererek yapılan zamlarla belirlenen fiyatlar, kurlar aşağı indiği halde devam ediyor. Avro kurunu 7,15 - 7,30 liradan hesaplayarak bütün ürünlerinde fiyatları artıran firmalar, avro 6 lira civarına indiği halde yüksek fiyatlarla satış yapmayı sürdürüyor. Fiyatlardaki yüzde 20'lik şişkinlik, tüketicinin sırtında kaldı.
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Yorumlar
(2 )
Birkan - Yazıklar olsun el kadar çocuğun rızkına göz dikenlere.Hükümete çağrımdır: bebek maması,bebek bezi ve ihtiyaç malzemelerini uygun fiyata düşürün millet perişan oldu.
Ozerseda - Bebek masasına zam yapıyorlar. Ama mama almaya mecbur olan fazla fazla mesai yapmak zorunda olup geçinmeye çalışan işçinin yıl sonunda maaşından gelir vergisi adı altında bi ton para kesiyorlar neymiş çok kazanmış. Kazanmamış arkadaşım o işçi sadece aç kalmamıs çok şükür. Gerçekten artık buramıza kadar getirdiniz. Ne 4 çocuğu 2.sini hayal bile etmiyorum.
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