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İşbaşı eğitim programlarındaki günlük ücret arttırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.

Bugün 11:23 TSİ - Ekonomi

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