Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
Bugün 11:23 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 12:42 TSİ
İşbaşı eğitim programlarındaki günlük ücret arttırıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz