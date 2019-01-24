SP'li Çelik, Türkiye'nin #10yearschallenge tablosunu çıkarttı

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik haftalık olağan basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 10 yılını değerlendiren Çelik, "Ortaya çıkan tablo içler acısı" dedi.

"16 YILDIR NE YAPTIN?"

Yaklaşmakta olan yerel seçimler sebebiyle bazı siyasilerin dehşete kapıldığını belirten SP İl Başkanı Nurettin Çelik, "Bazılarının içerisinde bulunduğu psikolojik korku hali, çeşitli siyasi açıklamaları da beraberinde getiriyor. Bunun son örneği bir iktidar milletvekilinin yaptığı açıklamadır. Diyor ki sayın vekil, 'Kazanamazsak tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak.' Bu ne tedirginlik, ne telaş? Adama demezler mi 16 yıldır sen Ankara da ne iş yaptın? Anayasal ve idari güvenceleri oluşturmadın mı? Yoksa ihale peşinde mi koştun? Sen bilmiyor musun milletvekilliği yan gelip yatma yeri değildir. İşini düzgün yapsaydın da milleti şimdi tehdit etmeseydin" şeklinde konuştu.

"ADAYLARIMIZIN ALNI AK YÜZÜ PAKTIR"

Nurettin Çelik, pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı hakkında bilgi vererek, "Her kesimden insana hitap eden adaylarımız, herkesin kapısını çalabilmekte ve oyunu isteyebilmektedir. Çünkü bizim kadrolarımızın alnı ak, yüzü paktır. Bizim kadrolarımız hiçbir zaman; rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma gibi ahlaki zafiyetlerle töhmet altında kalmamıştır. Kullandıkları dil ve sergiledikleri tutumla daima örnek teşkil etmişlerdir" dedi.

"SEÇİMİ KAYBEDECEKLER!"

İktidarın seçimi kaybetme korkusu yaşadığını vurgulayan Çelik, "Bu seçimi kaybedeceklerini görüyorlar. Evet, tüccarlar zaten kaybediyor. Her gün iflas dalgasına katılan konkordato ilan eden şirket sayısı hızla çoğalıyor. Yeni işsiz sayısı 1 milyonu bulmak üzere. AK Parti iktidarında vergi rekoru kırıldı. Parayı Lidyalılar, Verginin vergisini Ak Partililer buldu. Direkt veya dolaylı vergilerle yasalaşmış ve çeşitlendirilmiş hepimizi boğan bir sistem. Yani korkuttuğunuz şey bile sizin eseriniz. Bu bir yerel seçim, yerel meseleler ile alakalı.. Yerel yönetici seçimi yapacağız; iktidar değişikliği değil. Bakınız 1989'da ANAP yerel seçimleri kaybetti, sonucunda kıyamet kopmadı. AK Parti korku ile seçmenini elinde tutmak istiyor; fakat korkunun ecele faydası yok. Türkiye, yerel yönetimlerde bir değişime tazelenmeye ihtiyaç duyuyor. Bunu kimse görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN 10 YILLIK DEĞİŞİMİ

Sosyal medyada #10yearschallenge etiketi ile 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğrafların paylaşıldığı akımın Türkiye tablosunu çıkartan Çelik, "Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu daha net ifade etmek için; Türkiye'nin #10yearschallenge'ını yaptık. Ortaya içler acısı bir tablo çıktı" dedi. Türkiye’nin geldiği durumu göstermek adına Türkiye'nin 2009 ila 2019'daki durumlarını inceleyen Çelik'in hazırladığı tablo şu şekilde:

DIŞ BORÇ 2009 yılında 276 Milyar Dolar (brüt) — 2019 yılında 457 Milyar Dolar (brüt),

MERKEZİ BORÇ 2009 yılında 442 Milyar Lira — 2019 yılında 1 trilyon 67 milyar lira,

ENFLASYON 2009 yılında %11 — 2019 yılında %20 (Resmi rakamla reel enflasyon %60'ların üzerinde),

FAİZ 2009 yılında %9 (Merkez Bankası) Banka Faizi %17 — 2019 yılında %24 Banka Faizi %35-40,

DOLAR KURU 2009 yılında 1.34 TL — 2019 yılında 5.33 TL,

BENZİN'İN LİTRESİ 2009 yılında 3.2 Lira — 2019 yılında 6.20 lira,

SOĞANIN KİLOSU 2009 yılında 1 Lira — 2019 yılında 5.5 lira,

DOMATESİN KİLOSU 2009 yılında 75 Kuruş —2019 yılında 6 lira

"AKP'NİN İHTİYACI BİZDEDİR"

Konuşmasına devam eden Çelik," Kocaeli’mizde de var olan siyasal ekonomik ve sosyal enerji, sağlıklı ve yerinde bir kullanım olmadığından; zaman, emek, insan ve en önemlisi umudun kaybına neden olmaktadır. Mutlu bir azınlığın amacına hizmet etmektedir. AKP'nin ihtiyacı olan şey bizdedir. Bizde olup onlarda olmayan şey dürüstlüktür. Bizde olmayıp AKP'de olan şey ise oydur. Biz kendi tarlamızı sürüyoruz. Vatandaşın sadece seçim günü değil, 365 gün boyunca kazanacağı bir dönem istiyoruz. Her geçen gün geriye doğru gidiyoruz. Bu açıdan seçimler bir fırsattır" dedi.

SEÇİMLER BİZLERİ KUTUPLAŞTIRMAMALI

Konuşmasının sonunda seçim döneminin sağlıklı geçmesini dilediğini belirten Çelik, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bizler toplumsal birlikteliğe muhtacız. Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en büyük özelliği kardeşlik, birliktelik duygusu arttıkça bütün sıkıntılara göğüs gerebilmesidir. O yüzden, en tepeden, cumhurbaşkanından başlayarak vatandaşa kadar kutuplaşmadan uzak durmalıyız. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanının, önceleri aralarında gerginlik olan sanatçı Sayın Fazıl SAY ile bir araya gelmesini takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın kendisinden benzer davranışlarla örnek olmasını bekliyoruz. Zira sırada bekleyen çok kişi bulunmaktadır. Ama kendisine meşru, helal olan bir davranışı başkasına gayri meşru haram görmemesini de beklemiyoruz. Ortak yanlarımızı bulmaya çalışmalı, gücümüzü arttırmalıyız. Düşmanın sınırdan girmesine gerek yok. Birlikteliğimiz bozulunca zaten düşman bizi ele geçirmiş demektir. Saygıyla sevgiyle dolu bir yaşam ve gerginlikten uzak bir seçim dönemi geçirmemizi temenni ediyorum. Seçimlerin Türkiye’mize, Kocaeli’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ekin EKEN