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"Özel müzeciler" sınıfta arkeolojik kazı yaptı

Kocaeli Müzesi tarafından başlatılan "Gezici Bavul Müze" projesi kapsamında, engelli öğrenciler sınıfta oluşturulan alanda arkeolojik kazı gerçekleştirdi.

"Özel müzeciler" sınıfta arkeolojik kazı yaptı mask
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Kocaeli Müzesi tarafından başlatılan "Gezici Bavul Müze" projesi kapsamında, engelli öğrenciler sınıfta oluşturulan alanda arkeolojik kazı yaptı. Kocaeli Müzesince hayatlarında hiç müze görmeyen ya da müzeye gidemeyen öğrenciler için başlatılan Gezici Bavul Müze projesi devam ediyor. Kreş, okul ve gündüz bakım evlerine giden Gezici Bavul Müze'nin son durağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. "Dikkat Bu Sınıfta Müze Var!" sloganıyla yola çıkan Gezici Bavul Müze, merkezde eğitim gören engelli öğrencilerle buluştu. Tarihi eserleri yakından görme imkanı bulan özel öğrenciler, arkeolog ve restoratörden tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılma hikayesini dinledi. Etkinlik kapsamında, özel öğrenciler için şeffaf bir kutu içerisinde arkeolojik alan oluşturuldu. Kutu içerisindeki alanda arkeolojik kazılar yapan öğrenciler, bir tarihi eserin toprak altından nasıl çıktığı, ona nasıl ulaşıldığını öğrendi ve çıkan eserlerin envanterini gerçekleştirdi. Engelli öğrenciler, arkeolojik kazının yanı sıra restorasyon konservasyon süreci, çıkarılan eserlerin envanterlenmesi, vitrinde sergilenmesine kadar tüm süreci öğrenerek müzeci oldu. Tarihi eserlerin müzeden sınıf ortamına taşındığı uygulama sayesinde öğrenciler, doğrudan tarihi eserlerle temas kurabiliyor.

Bugün 11:44 TSİ AA Kocaeli- Kültür-Sanat

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