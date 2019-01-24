İzmit GB zirveye doğru: 0-4

İlimizin köklü kulüplerinden biri olan, aynı zamanda tüm liglerde yer alan İzmit GB, Avni Kalkavan Stadı’ndaki dördüncü hafta maçında, 6’ıncı sırada henüz galibiyeti bulunmayan bir puanlı Çenesuyu Plajyoluspor'a konuk oldu. İzmit GB, her iki yarıda attığı gollerle maçı 4-0 kazandı, üçüncü galibiyetini aldı, puanını 9’a çıkardı. Çenesuyu Plajyolu yine puansız kaldı. Karşılaşma soğuk havada oynandı. Maçı az sayıda taraftar izledi. İzmit GB, zirve için avantaj yakalarken, maç sonrası teknik heyet ve futbolcular, soyunma odasında galibiyeti birlikte kutladı. Ahmet AKAY

ÇEN PLAJYOLU: 0 İZMİT GBSPOR: 4

STAT: Avni Kalkavan (U.16 C)

HAKEMLER: Mehmet Can Koç ***, Melih Yıldırım ***, Hülya Güner ***

ÇEN PLAJYOLUSPOR: Emirhan ** (Ali **), Sabri **, M.Ali ** (Ali *), Berkay **, Ulaş **, Berat **, Ekmel **, İsmail ** (Yiğit Biçer **), Furkan ** (Yiğit Durmuş **), Yağız **, Ebubekir ** (Yusuf **)

İZMİT GBSPOR: Yiğit ***, Fatih Mert *** (Ahmet **), İsmail Doğan *** (Kerem **), Kadir ***, Eren ***, Metehan ***, Yusuf *** (Kadircan **), Ahmet Taha ***, Kaancan ***, Berkant *** (Mert **), İsmail Likos *** (Turaç ***)

GOLLER: Berkant DK.10, Yusuf DK.21,İsmali Likos DK.36 (P), Turaç DK.72