İzmit belediye Çamlıtepe’yi 5’ledi: 5-0

U 16 Futbol Ligi D Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Belediyespor, Çamlıtepespor'u farklı yendi. 4’ncü haftada toplam 23 maç oynandı. Avni Kalkavan Stadı’nda iki karşılaşma vardı. Günün ilk maçında, 9 puanla ikinci sırada yer alan İzmit Belediye, 6’ıncı sırada 1 galibiyeti 2 mağlubiyeti ve üç puanı olan Çamlıtepespor'u konuk ett. Maçı 5-0 kazanan İzmit Belediyespor, bu galibiyetle puanını 12’ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. Maçın tamamanda üstün oynayan İzmit Belediyespor'un gollerini Hamza 2, Bedirhan 2 ve Enes attı. Ahmet AKAY

İZMİT BLDSPOR: 5 ÇAMLITEPESPOR: 0

STAT: Avni Kalkavan (U.16 D)

HAKEMLER: Burak Erdem ***, Resül Çakmak ***, Beyza Karaçam ***

İZMİT BLDSPOR: Berkant ***, Ömer *** (Efe Akyüz **), Berat *** (Aptullah **), Emirhan *** (Hilmi **), Emir ***, Seyithan ***, Emir Efe ***, Emin *** (Eray **), Enes Yiğit *** (Efe Osman **), Bedirhan ****, Hamza ****

ÇAMLITEPESPOR: Azat **, Enes **, Umut **, Ahmet **, Berkay ** (Ömer **), Gökay ***, Mustafa **, Burak ** (Miraç **), Engin ** (Burak Aydın **), Boran **, Furkan **

GOLLER: Hamza DK.16-50, Enes DK.40, Bedirhan DK.61-73