Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya gelen Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin spora olan ilgisini arttırmaya yönelik projelere değindi ve “En önemli varlığımız genç neslimizdir” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Ücretsiz Spor Okulları eğitmenleriyle İzmit Necip Fazıl Akademi Lise’de bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, “Mutlu bir ülke olmak istiyorsak gençlere sporu sevdirmeliyiz” dedi. Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımız sporla tanışsın ve yapsın. Bunun için Büyükşehir olarak üzerimize sorumluluk alıyoruz. Bu noktada sizin gibi eğitmenlerimize de büyük görev düşüyor” dedi.
Bugün 11:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:53 TSİ
Ücretsiz spor okulları masaya yatırıldı
Ücretsiz Spor Okulları Eğitmenleriyle yetkililer ile bir araya geldi. Fikir alış verişinde bulunuldu ve hedeflerden söz edildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:51 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz