Ücretsiz spor okulları masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya gelen Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin spora olan ilgisini arttırmaya yönelik projelere değindi ve “En önemli varlığımız genç neslimizdir” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Ücretsiz Spor Okulları eğitmenleriyle İzmit Necip Fazıl Akademi Lise’de bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, “Mutlu bir ülke olmak istiyorsak gençlere sporu sevdirmeliyiz” dedi. Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımız sporla tanışsın ve yapsın. Bunun için Büyükşehir olarak üzerimize sorumluluk alıyoruz. Bu noktada sizin gibi eğitmenlerimize de büyük görev düşüyor” dedi.