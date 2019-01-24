Sporcu sayısı katlanarak artıyor

Kentte 7’den 70’e herkes spora alışıyor. “Spor Kenti Kocaeli”, 2018 yılında sportif anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde kentin gerekli olan her bölgesine çocuk oyun grupları, spor salonları ve spor aletleri yerleştirirken yapılan önemli organizasyon ve örnek çalışmalarla sağlıklı bir geleceğin kapıları aralandı. “Spor Okulları Projesi”, kentte yıl boyunca spor kültürü oluşturmak, vatandaşları egzersiz ve spora yönlendirmek amacı ile çalışmalar gerçekleştirdi.

Yetenekli öğrenciler de tespit edilip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünde lisanslı sporcu olması sağlandı. 2018 yılında 13 bin 692 kız, 14 bin 385 erkek olmak üzere toplam 28 bin 80 öğrenci spor okullarına katıldı. “Spor Kenti Kocaeli” projesi, PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme sınavlarına hazırlık kurslarıyla birçok gence hizmet verdi. Uzman eğitmenlerin katılımıyla, sınav takvimlerine uygun dönemlerde ücretsiz olarak faaliyet gösteren Özel Yetenek Kursları, 2018 yılında birçok kursiyere hizmet verdi.

ATLI EĞİTİM MERKEZİ

Spor Kenti Kocaeli projesi bünyesinde hizmet veren Atlı Eğitim Merkezi 8 adet atla eğitim vermekte. 2018 yılında 143 kurum, toplam da 11 bin 291 öğrenci bu hizmetten faydalandı.

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN

Spor Kenti Kocaeli projesinin yüzme sporunu özendirmek amacıyla ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ sloganıyla gençler yüzme sporuyla haşir neşir oldu. 48 bayan, 36 erkek olmak üzere toplamda 84 kişinin eğitim aldığı proje sonunda 23 bayan 20 erkek kursiyer yüzmeyi öğrendi.