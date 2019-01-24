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Mertspor’da işler yolunda!..

1985 yılında kurulan, Bekirdere, Bekirpaşa, Yenişehir, Yeşilova ve Şirinevler bölgelerine hitap Mertspor’da, antrenmanlar neşe içinde geçiyor.

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1985 yılında kurulan, Bekirdere, Bekirpaşa, Yenişehir, Yeşilova ve Şirinevler bölgelerine hitap Mertspor’da, antrenmanlar neşe içinde geçiyor. Teknik adamlığını Harun Çağman’ın yaptığı takımda hedef Turgutspor ve Yarımcaspor’un yer aldığı grupta şampiyon olmak 

ZORLU GRUPTALAR

2. Amatör Lig C Grubu’nda Turgutspor, Yarımcaspor, Şirintepe Gençlerbirliği, Akmeşe, Hereke Gençlik Eğitim, Üçyoldoğu ve Kyödspor ile mücadele Mertspor’da, zorlu sezonun çalışmaları tempolu ve bir o kadar da neşeli geçiyor. Teknik adamlığını Harun Çağman’ın yaptığı takım Yavuzspor’dan Tolga, Faruk ve Serdar, Kadıköyspor’dan Ömer, Map Şener’den Erkut ve Bahadır, Akmeşe’de Günali ile anlaşırken, iç transferde forvet Özcan ile de yola devam etti.

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DİREK ÇIKMAK İSTİYORLAR

Haftanın 3 günü Şirinevler Hasan Doğan Tesisleri’nde çalışan Mertspor’da, İzmit’in meşhur orta saha oyuncusu Turgay Çoban (Gugu) yöneticilik yaparken, askerden gelen kardeşi Tolga Çoban, Çubuklu Balaspor’un “Efsane” sezonunda beraber forma giydikleri stoper Faruk İşbilen ve Serdar Özdil, yetenekli stoper ve orta saha oyuncusu Sezgin gibi isimler de ter döküyor. Takımda hedef 1. Amatör Lig’e direkt çıkmak, olmazsa mutlak play-off oynamak.

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PAZAR GÜNÜ RAKİP ÜÇYOLDOĞU

Mertspor önceki gün yorucu bir çalışmayı geride bıraktı. Saha etrafında orta tempolu koşular yapan takım, 1’e 1 ikili mücadeleler ile nabızlarını en üst seviyeye çıkardı. Son olarak yaklaşık 40 dakika süren çift kale maç ile antrenman sona erdi. Antrenmanda futbolcuların hırsı ve isteği dikkatlerden kaçmazken bol gollü maç 5-5 sona erdi. Penaltılara giden mücadeleyi 10-9 yeleksiz takım kazandı ve günün sevineni oldu. Sezonun ilk maçında Hereke Gençlik’i 4-2 mağlup eden Mertspor, ikinci maçında Üçyoldoğuspor ile Cephanelik Stadı’nda karşılaşacak, maç saat 19.00’da başlayacak. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 11:54 TSİ - Spor

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