Mertspor’un antrenmanının özel konukları vardı. Kulübün eski başkanlarından Adnan Uysal ve yöneticilerinden Erol Bayram çalışmayı izledi. Kırmızı Beyazlı kulüp desteklerinden ötürü Adnan Uysal’a, üzerinde adının yazılı forma hediye ederken, futbolcular Erol Bayram getirdiği sütlü Nuriyeleri afiyetle yedi.
Bugün 11:56 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:58 TSİ
Uysal ve Bayram antrenmanı onurlandırdı
Mertspor’un antrenmanının özel konukları vardı.
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Bugün 11:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz