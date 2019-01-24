Uysal ve Bayram antrenmanı onurlandırdı

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Mertspor’un antrenmanının özel konukları vardı. Kulübün eski başkanlarından Adnan Uysal ve yöneticilerinden Erol Bayram çalışmayı izledi. Kırmızı Beyazlı kulüp desteklerinden ötürü Adnan Uysal’a, üzerinde adının yazılı forma hediye ederken, futbolcular Erol Bayram getirdiği sütlü Nuriyeleri afiyetle yedi.