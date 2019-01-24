Mertspor’un fanatik Kocaelisporlu iki genç ve yetenekli kalecisi Nazif ve Halil, antrenmanlardaki çalışkanlığı ile teknik ekibin memnuniyetini kazanıyor. Son derece güzel bir ortamda çalıştıklarını belirten file bekçileri, Mertspor’un başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ediyor. Futbolcuların tek isteği kendi maçları ile Kocaelispor’un maçlarının çakışmaması. Hatta Mertspor bu konuda orta saha oyuncularından Sezgin Kadayıf ile özel bir anlaşma da yaptı. Sezgin de kaleciler gibi Kocaelispor ile Mertspor’un maçlarının çakışmaması için dua ediyor.
Bugün 11:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:58 TSİ
Kocaelispor sevdalısı kaleciler inanıyor
Mertspor’un fanatik Kocaelisporlu iki genç ve yetenekli kalecisi Nazif ve Halil, antrenmanlardaki çalışkanlığı ile teknik ekibin memnuniyetini kazanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz