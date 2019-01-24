Kocaelispor sevdalısı kaleciler inanıyor

Mertspor’un fanatik Kocaelisporlu iki genç ve yetenekli kalecisi Nazif ve Halil, antrenmanlardaki çalışkanlığı ile teknik ekibin memnuniyetini kazanıyor. Son derece güzel bir ortamda çalıştıklarını belirten file bekçileri, Mertspor’un başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ediyor. Futbolcuların tek isteği kendi maçları ile Kocaelispor’un maçlarının çakışmaması. Hatta Mertspor bu konuda orta saha oyuncularından Sezgin Kadayıf ile özel bir anlaşma da yaptı. Sezgin de kaleciler gibi Kocaelispor ile Mertspor’un maçlarının çakışmaması için dua ediyor.