Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:57 TSİ- Spor G: Bugün 11:59 TSİ

Vefalı futbolcu Faruk İşbilen

Kocaeli'nin başarılı stoperlerinden, uzun yıllardır Kocaeli amatör takımlarında forma giyen Faruk İşbilen, bu sezon Çubuklu Balaspor’daki eski takım arkadaşları ile birlikte Mertspor’u şampiyon yapmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'nin başarılı stoperlerinden, uzun yıllardır Kocaeli amatör takımlarında forma giyen Faruk İşbilen, bu sezon Çubuklu Balaspor’daki eski takım arkadaşları ile birlikte Mertspor’u şampiyon yapmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Hasta olduğu için takımın son çalışmasına katılamayan Faruk vefasını ortaya koydu. Antrenmanı izlemek için Yeşilova Hasan Doğan Tesisleri’ndeki yerini alan deneyimli futbolcu takıma manevi destek verdi.

Bugün 11:57 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
1.Küme U19 nefes kesiyor mask
1.Küme U19 nefes kesiyor
Galatasaray'dan transfer açıklaması mask
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Kaleci Can Emre’nin idmandaki efsane golünün fotoromanı!.. mask
Kaleci Can Emre’nin idmandaki efsane golünün fotoromanı!..
İshak Topçu, Sapancaspor’da!.. mask
İshak Topçu, Sapancaspor’da!..
Çatır çatır bir maç olacak! mask
Çatır çatır bir maç olacak!
Uğur Balcıoğlu, Çorum ile anlaşabilir mask
Uğur Balcıoğlu, Çorum ile anlaşabilir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak mask
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı mask
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim mask
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim
Collezione da konkordato ilan etti! mask
Collezione da konkordato ilan etti!
Direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti mask
Direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti

GALERİ

Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama! mask
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama!
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında! mask
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında!
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi mask
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL