Vefalı futbolcu Faruk İşbilen

Kocaeli'nin başarılı stoperlerinden, uzun yıllardır Kocaeli amatör takımlarında forma giyen Faruk İşbilen, bu sezon Çubuklu Balaspor’daki eski takım arkadaşları ile birlikte Mertspor’u şampiyon yapmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Hasta olduğu için takımın son çalışmasına katılamayan Faruk vefasını ortaya koydu. Antrenmanı izlemek için Yeşilova Hasan Doğan Tesisleri’ndeki yerini alan deneyimli futbolcu takıma manevi destek verdi.