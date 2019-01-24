Kocaeli'nin başarılı stoperlerinden, uzun yıllardır Kocaeli amatör takımlarında forma giyen Faruk İşbilen, bu sezon Çubuklu Balaspor’daki eski takım arkadaşları ile birlikte Mertspor’u şampiyon yapmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Hasta olduğu için takımın son çalışmasına katılamayan Faruk vefasını ortaya koydu. Antrenmanı izlemek için Yeşilova Hasan Doğan Tesisleri’ndeki yerini alan deneyimli futbolcu takıma manevi destek verdi.
Bugün 11:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:59 TSİ
Vefalı futbolcu Faruk İşbilen
Kocaeli'nin başarılı stoperlerinden, uzun yıllardır Kocaeli amatör takımlarında forma giyen Faruk İşbilen, bu sezon Çubuklu Balaspor’daki eski takım arkadaşları ile birlikte Mertspor’u şampiyon yapmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz