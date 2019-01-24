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KASKF seçimleri ve Mithat Ağa…

Son günlerde sütunlarımda sık sık değindiğim Mithat Ağa konusunda, net bir yazı yazmak istedim.

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Son günlerde sütunlarımda sık sık değindiğim Mithat Ağa konusunda, net bir yazı yazmak istedim. Göreve ilk geldiği günlerde ilk röportajı yaptığım Murat Aydın ile geçen yaz da bir söyleşi gerçekleştirdik. Siyasi olmayan mesajlar verdik. Şimdi Haziran’da KASKF seçimlerine hatırlık var… 4.Murat döneminin ardından bence bir 1.Mithat dönemi başlamalı artık diyorum. Murat Aydın yoruldu… Yıprandı… her zaman çok sevdiği ve yanından ayırmadığı Mithat Ağa’yı tam zamanında (Yerel seçim sonrasında) görevi devretmeli… Yakışan budur…

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İşte futbol bahisleri için en önemli tüyolar…

Bu ülkede eczaneye gidip de, bir arkadaşı için (kesinlikle kendisi için değil!..) Viagra soranlar gibi, hiç kimse de bahis oynadığını kabullenmez… Halbuki çılgınınlar gibi bahis oynanıyor bu ülkede… Maalesef 14 yaşına kadar indi, bahis oynama alışkanlığı… Durum korkunç… pekala tüyo mu? Alın size en büyük tüyo… Kesin kazandıran formül... Sıkı durun… : Bahis oynamaktan vazgeçin ve cebinizi doldurun!..

Altıntaşların futbol geleneği sürüyor…

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Kentimizde Altıntaş sülalesi dendi mi, futbolcu kaynayan bir memba akla gelir… Köseköy’de yaşayan Altıntaşlar içerisinde, merhum hocaların hocası Mustafa Altıntaş (Köylü) onun çocukları Galatasaray’ın rambosu efsane Yusuf Altıntaş, Yaşar Altıntaş, şimdi de Batuhan Altıntaş… (Ömer Alltıntaş da büyük yetenekti, ama çok üzerinde durulmadı)… Pekala bunlar içerisinde en sevdiğin hangisiydi derseniz, hepsini de izlemiş ve karşılıklı oynamış biri olarak. Köylü Mustafa hocam derim. Baba dostumdur ve 60 yaşındayken sahada onun peşinden soluk soluğa koştuğumu bilirim… Onu saygıyla anıyorum. Yeri dolmaz… Çocukları ve torunları kusura kalmasınlar artık…

Zeki Aygün de profesyonel ligler dedi…

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Haydi buyurun, buradan yakın!.. Derince Belediye başkan adayı AKP’li Zeki Aygün, belediye Derincespor’un idmanını ziyaret etmiş. Ben belediyelerin spor kulübü kurması ya da yönetmesine karşıyım. Arpalık olarak kullanılan yerler haline geliyor spor kulüpleri… Siyasi olarak kullanılıyor… Sonra da çöküşe terk ediliyor… Belediye Derince’nin BAL için boşa harcadığı paraları sürekli yazmış biriyim… Şimdi ise yıkıldım… Zira, yeni başkan adayı Zeki Aygün de “Profesyonel kulüp olarak kulübümüze destek olacağız” demiş… Gitti vergiler, harçlar, su paraları… Geçmiş olsun!..

Bugün 17:45 TSİ - Spor

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