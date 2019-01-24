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Uğur Mumcu saygı ve özlemle anıldı

Gazeteci Uğur Mumcu, öldürülmesinin26’ncı yıldönümünde saygı ve özlemle anıldı. Anma programında Uğur Mumcu bir halk kahramanıdır diyen Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi diye bugünlere seslenen Uğur Mumcu unutulmadı” dedi.

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Gazeteci-Yazar- Hukukçu Uğur Mumcu’nun katledilmesinin 26’ncı yıl dönümü nedeniyle KOGACE, Kocaeli Barosu, KYÖD, Akademik Odalar Birliği ile Eğitim-İş Kocaeli Şubesi, Uğur Mumcu Parkı’nda ortaklaşa basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, KOGACE Başkanı Mesut Çatak, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, KYÖD Başkanı Didem Turan, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, Eğitim-İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, STK temsilciler, basın mensupları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

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ALÇAK SUİKASTİN FAİLLERİ BULUNAMADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan basın açıklamasını okuyan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Gazeteci-Yazar-Hukukçu Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 yılında evinin önünde arabasına kurulan bir bombanın patlamasıyla katledildi. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen bu alçak suikastin failleri, azmettirenleri bulunamadı. Tıpkı Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okan suikastlerinde olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

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CEMAAT TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Candemir, “Gazetecilik yaptığı yıllar boyunca kendisini her ortamda önce Atatürkçü olarak tanımlayan Uğur Mumcu, antiemperyalist; yurtsever bir gazeteci olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğü için mücadele etmeyi ilke edinmiş; hayatını, halkın gerçekleri öğrenmesi idealine adamıştır. 1971 Askeri Müdahalesine ve 1980 darbesine karşı en etkin mücadeleyi cesurca sergilemiştir. Gerek köşe yazılarında gerekse katıldığı televizyon programlarında cemaat tehlikesine dikkat çekmiş ve ‘Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar, 30 yıl sonra General olacaklar ve Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar’ demiştir” dedi.

KALEMİNİ HALKTAN YANA KULLANMIŞTIR

Uğur Mumcu; her zaman Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve toplumsal barış için mücadele etmiştir diyen Candemir, “Üstün tuttuğu bu değerlere karşı oluşabilecek her türlü tehlikenin ortadan kaldırılması için çözümler üretmeye çalışmış ve toplumun kanaat önderlerinden birisi olmuştur. Uğur Mumcu, hukukçu titizliği ile yaptığı araştırmalarda sadece ve sadece hakikatin peşinden koşmuştur. Kalemini hep demokrasiden ve halktan yana kullanmıştır” şeklinde konuştu.

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HABERLERİNİN AKSİ KANITLANAMAMIŞTIR

Uğur Mumcu’nun yaptığı araştırmalardan bahseden Candemir, “Uğur Mumcu öldürülmeden önce ilk kez Türkiye’deki Gladio’yu, devlet içinde o zaman cemaat diye anılan FETÖ örgütlenmesini, Rabıta örgütünün Türkiye’deki faaliyetlerini; güneydoğu sorununda bilinmeyenleri; Papa suikastında ve Abdi İpekçi cinayetlerinde Ağca ve yakın çevresini; hayali ihracatları, uluslararası silah kaçakçılığı ve Türkiye bağlantılarını ortaya çıkarmıştır. Yaptığı hiçbir haberin aksi kanıtlanamamıştır” diye konuştu.

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UĞUR MUMCU UNUTULMADI

Uğur Mumcu bir halk kahramanıdır diyen Candemir, “’Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi. Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi’ diye bugünlere ve bizlere seslenen Uğur Mumcu unutulmadı. Unutulmayacak. Sesi eserleriyle hep kulaklarımızda yankılanacak. Ve bugünde Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti mücadelemizin kılavuzu onun söyledikleri, azmi ve inancı olacaktır” dedi. Selin BECER

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