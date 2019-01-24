İlk yarı Seka 2.yarı İlimtepe: 5-1

Süper Amatör Lig B Grubu’nda normal sezonun şampiyonu olan İlimtepe Futbol Kulübü ile 1. Amatör Lig B Grubu’nda Play-Off’a kalan 1937 Sekaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda hazırlık maçında karşılaştı. Seka ekibinin özellikle ilk yarıda oldukça diri bir görüntü çizdiği maçı İlimtepe ikinci yarıdaki golleri ile 5-1 kazandı

SEKA’NIN MAÇI YARIN

İlk yarıyı yıldız futbolcu Bedirhan’ın golü ile 1-0 önde bitiren Seka’da as kadronun son derece genç ve yetenekli futbolculara sahip olduğu görüldü. İlimtepe’de ise yeni transferlerinin tamamı forma giydi. 1937 Seka yarın Seka Doğan ile 1. Amatör Lig eleme maçına çıkacak ve Cephanelik Stadı’ndaki maç 17.00’da başlayacak. İlimtepe ise Süper Amatör Play-Off Ligi’nin ilk hafta maçında Karamürselspor ile 3 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Erdem ÖVÜÇ