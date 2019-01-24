Yeni komandolar geliyor!..

Kocaelispor’da alt yapı takımları harıl harıl çalışmaya, kulüp için, camia için, şehir için üretmeye devam ediyor. Vinsan Tesisleri’nde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Yeşil Siyahlılarda öncelikli hedef üst yapıya yetenekli ve hazır futbolcular göndermek. Skoru ikinci planda tutan Kocaelispor alt yapısında buna rağmen tüm yaş gruplarda üst sıralarda yer alıyor.

SON HAFTA 3 GALİBİYET 1 BERABERLİK

U-19 takımı son maçında Düzcespor’u Eren Zöngür’ün son dakika golü ile 1-0 mağlup etti ve 35 puan ile liderliğini sürdürdü. Grupta Sakaryaspor 32 puan ile ikinci sırada yer alıyor. U-17 takımı Düzce deplasmanında 4-1 kazandı ve Gölcükspor’un İnegöl’ü devirmesi ile Kocaelispor U-17 ile lider İnegöl arasındaki puan farkı 3’e düştü. U-16’lar Düzce’yi 9-1 ile geçti Play-Off hattı ile arasındaki farkı 1’e kadar düşürdü. U-15 takımı ise sahasında Düzce ile 1-1 berabere kaldı. Antrenmanlarını Vin-San Tesisleri’nde yapan Kocaelispor akademi takımları 16. haftada kentlisi Darıca Gençlerbirliği karşılaşacak. Erdem ÖVÜÇ