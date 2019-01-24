Mahmut Köksal da “Ada” dedi

Kocaeli'den Sakarya’ya futbolcu göçü devam ediyor. Bu isimlerin arasına Mahmut Köksal da yazıldı. Çok yetenekli bir futbolcu olan Mahmut, Sakarya Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Olympus Tour Harunustaspor ile anlaştı. Ligde kalma mücadelesi veren Harunusta, hem sağ hem de sol kanatta başarı ile forma giyen Mahmut’u kadrosuna katarak ofans hattını güçlendirdi. Son iki sezondur Tayfunspor’da oynayan 1992 doğumlu futbolcu, Dilovası Belediyespor’da da ter dökmüştü.