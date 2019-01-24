Kocaeli'den Sakarya’ya futbolcu göçü devam ediyor. Bu isimlerin arasına Mahmut Köksal da yazıldı. Çok yetenekli bir futbolcu olan Mahmut, Sakarya Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Olympus Tour Harunustaspor ile anlaştı. Ligde kalma mücadelesi veren Harunusta, hem sağ hem de sol kanatta başarı ile forma giyen Mahmut’u kadrosuna katarak ofans hattını güçlendirdi. Son iki sezondur Tayfunspor’da oynayan 1992 doğumlu futbolcu, Dilovası Belediyespor’da da ter dökmüştü.
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Mahmut Köksal da “Ada” dedi
Kocaeli'den Sakarya’ya futbolcu göçü devam ediyor. Bu isimlerin arasına Mahmut Köksal da yazıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz