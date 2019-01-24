Şehrin başarılı ve deneyimli stoperlerinden, sağlam futbolu ve üst düzey top tekniği ile dikkat çeken Burak Özcan, 1. Amatör Lig Play-Off maçlarına çıkacak olan Başiskele Damlarspor ile anlaştı. Sezonu Bekirderespor’da geçiren Burak, Başiskele ekibinin üst lige çıkması için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Bugün 12:36 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:37 TSİ
Burak Özcan, Damlarspor ile anlaştı
Şehrin başarılı ve deneyimli stoperlerinden, sağlam futbolu ve üst düzey top tekniği ile dikkat çeken Burak Özcan, 1. Amatör Lig Play-Off maçlarına çıkacak olan Başiskele Damlarspor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz