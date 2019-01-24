Burak Özcan, Damlarspor ile anlaştı

Şehrin başarılı ve deneyimli stoperlerinden, sağlam futbolu ve üst düzey top tekniği ile dikkat çeken Burak Özcan, 1. Amatör Lig Play-Off maçlarına çıkacak olan Başiskele Damlarspor ile anlaştı. Sezonu Bekirderespor’da geçiren Burak, Başiskele ekibinin üst lige çıkması için elinden geleni yapacağını ifade etti.