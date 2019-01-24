Süper Amatör Lig’de Play-Off büyük talihsizlikler yaşayarak kaçıran Kocaeli Güneşspor’un kalesini koruyan genç file bekçisi Oğuzhan, 2. Amatör Lig A Grubu’nun iddialı takımlarından Yenidoğan Serdarspor ile anlaştı. Güneşspor forması ile başarılı bir sezonu geride bırakan Oğuzhan’ın katılması ile birlikte, Yenidoğan ekibi kalesini oldukça sağlama aldı. Genç yetenek, İzmit ekibinin sezonun sonunda ipi göğüsleyeceğine inandığını ifade etti.
Bugün 12:36 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:38 TSİ
Güneş’in kalecisi Oğuzhan Yenidoğan ile anlaştı
Süper Amatör Lig’de Play-Off büyük talihsizlikler yaşayarak kaçıran Kocaeli Güneşspor’un kalesini koruyan genç file bekçisi Oğuzhan, 2. Amatör Lig A Grubu’nun iddialı takımlarından Yenidoğan Serdarspor ile anlaştı.
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Bugün 12:36 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz