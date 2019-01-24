Güneş’in kalecisi Oğuzhan Yenidoğan ile anlaştı

Süper Amatör Lig’de Play-Off büyük talihsizlikler yaşayarak kaçıran Kocaeli Güneşspor’un kalesini koruyan genç file bekçisi Oğuzhan, 2. Amatör Lig A Grubu’nun iddialı takımlarından Yenidoğan Serdarspor ile anlaştı. Güneşspor forması ile başarılı bir sezonu geride bırakan Oğuzhan’ın katılması ile birlikte, Yenidoğan ekibi kalesini oldukça sağlama aldı. Genç yetenek, İzmit ekibinin sezonun sonunda ipi göğüsleyeceğine inandığını ifade etti.