Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Çayırtepespor, Yavuzspor’dan iki önemli futbolcu sağ kanat oyuncusu Kamil Can Keskin ile golcü futbolcu Ferdi Gülaslan’ı transfer etti. İki futbolcu da hafta sonu oynanacak olan İzmit Selanikspor ile oynanacak olan zorlu maçta takımdaki yerini alabilecekler. Kamil Can ve Ferdi, iddialı bir takıma geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederken, takımın şampiyon olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.
Bugün 12:37 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:38 TSİ
Çayırtepespor’dan iki önemli transfer!
Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Çayırtepespor, Yavuzspor’dan iki önemli futbolcu sağ kanat oyuncusu Kamil Can Keskin ile golcü futbolcu Ferdi Gülaslan’ı transfer etti.
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Bugün 12:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz