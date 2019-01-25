Kocaeli'nin köklü kulüplerinden Tavşantepespor, 10. Yıl kutlamasını bu akşam gerçekleştirecek. Yeşilova Düğün Salonu’ndaki organizasyonun şölen havasında geçmesi bekleniyor. Kulüp Başkanı Cihan Özkul, tüm Tavşantepe halkını ve basın mensuplarını 10. Yıl kutlamasına davet etti.
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Tavşantepe’nin 10. Yıl Kutlaması bu akşam
Kocaeli'nin köklü kulüplerinden Tavşantepespor, 10. Yıl kutlamasını bu akşam gerçekleştirecek.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz