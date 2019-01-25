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Tavşantepe’nin 10. Yıl Kutlaması bu akşam

Kocaeli'nin köklü kulüplerinden Tavşantepespor, 10. Yıl kutlamasını bu akşam gerçekleştirecek.

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Kocaeli'nin köklü kulüplerinden Tavşantepespor, 10. Yıl kutlamasını bu akşam gerçekleştirecek. Yeşilova Düğün Salonu’ndaki organizasyonun şölen havasında geçmesi bekleniyor. Kulüp Başkanı Cihan Özkul, tüm Tavşantepe halkını ve basın mensuplarını 10. Yıl kutlamasına davet etti.

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