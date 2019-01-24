Kaza Karamürsel Kayacık Mahallesi İznik yolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel Ç.(38) idaresindeki 34 KP 3950 plakalı beton mikseri, İznik yolu varyant üzerinde kontrolden çıkarak yol ortasındaki çelik bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada şans eseri yara almayan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza riskine karşı yolda güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araç daha sonra çekici ile bulunduğu yerde kaldırıldı.
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Kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin yol ortasındaki çelik bariyerler üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz