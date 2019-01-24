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Saadet Partisi'nin Körfez adayı açıklandı!

Saadet Partisi (SP) 31 Mart yerel seçimleri için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Saadet Partisi’nin Körfez Belediye Başkan adayı ise Recep Sarıdoğan oldu.

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Saadet Partisi (SP) 31 Mart yerel seçimleri için 277 belediye başkan adaylarını açıkladı. Saadet Partisi tarafından açıklanan listede, 5 büyükşehir belediye başkan adayı, 26 il belediye başkan adayı, 212 ilçe belediye başkan adayı ve 34 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplamda 277 aday açıklandı.  Açıklanan adaylar arasında Körfez Belediye Başkan adayı da yer aldı. SP, Recep Sarıdoğan’ı Körfez Belediye Başkan adayı gösterdi. SP daha önce de, Başiskele için Zafer Mutlu’yu, Çayırova için Yusuf Aksu’yu, Dilovası için Ercan Dalkılıç’ı açıklamıştı.

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