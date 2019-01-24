Diyabet hastaları dikkat; Yılda 2-4 kez muayene şart!

Diyabet özellikle meme, kolon, pankreas, karaciğer ve rahim kanseri riskinin artmasına sebep oluyor.

Özel Aile Konak Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ersin Efetürk, diyabet hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

YARA İYİLEŞMESİNİN GECİKMESİ

Tıp dilinde “Diyabetes Mellitus (DM)” olarak bilinen diyabet, şeker hastalığı adıyla da bilinir. Hormon salgısı ve sindirim enzimi üretme şeklinde iki işlevi olan pankreas organımız ile ilişkili bir rahatsızlıktır.

Pankreastan insülin adlı hormonun hiç salgılanmaması, az salgılanması veya insülin hormonunun salgılansa bile dokularda işlev görememesi nedeniyle oluşur.

İnsülin hormonunun ana görevi kan şekerini düşürmesidir.

Şeker hastaları, ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı ve yara iyileşmesinin gecikmesi gibi belirtiler sergileyebilir.

ŞEKER HASTALIĞI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Tip 1 ve Tip 2 diyabet olarak kabaca ikiye ayrılır.

Tip 1 diyabet, genelde çocukluk ve gençlik çağında ortaya çıkarken, Tip 2 diyabet orta yaş ve üzerinde başlar.

Son yıllarda bu iki tip şeker hastalığının birbiri içine geçmiş özellikler sergileyen formları da tanımlanmıştır.

Birinci tipinde pankreastan insülin salgılanmasının hiç gerçekleşmemesi, ikinci tipinde ise salgılanan insülin hormonuna karşı dokularda bir direnç gelişmesi söz konusudur.

Bunların sonucunda kan şekeri düşürülemez ve şeker hastalığı ortaya çıkar.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavisinde; ağızdan alınan ilaçlar ve insülin iğnesi şeklinde seçenekler mevcuttur.

Her hasta kendi içinde değerlendirilir ve muayene ile birlikte tetkik sonuçları neticesinde bireysel tedavi başlanır. Şeker hastalığı takibi çok önemlidir.

Yılda ortalama 2-4 kez dahiliye uzmanı tarafından kontrolü uygun bulunur.

Böbrek hastalığı, görme bozuklukları ve sinir ucu hasarı yapabileceğinden tedavi ve takibin ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Ailesinde şeker hastalığı olanlar, yüksek kan basıncına sahip kişiler, beden-kitle indeksi yüksek (kilolu) kişiler, şeker hastalığı yönünden kontrollerini yaptırmalı.