6 yeni film vizyonda

ASLI GİBİDİR

Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesine bağlı olan genç kız, onların isteğini geri çevirmeyip ilk üniversitesini onların tercihine göre belirler. Ancak hayallerinden asla vazgeçmez ve yeniden sınavlara hazırlanıp ikinci üniversite olarak özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı'nın bu başarısı ailesinin tepkisine neden olur. Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, bunun için ne yapacağını düşünürken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada bir yandan okul için para kazanırken bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur. Adeta ikinci yuvası olduğu 'Dublörler Kulübü'nde hayatının macerasını yaşayan Aslı’nın yaşamı aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır.

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu’nun oturduğu filmin başrolünü Aslı İnandık üstleniyor. Hayk Kirakosyan'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı ve Tuğçe Karabayır gibi isimler rol alıyor.

BTS WORL TOUR: LOVE YOURSELF İN SEOUL

Güney Kore’nin popüler grubu olan BTS’in konser görüntülerini beyaz perdeye aktarıyor. Filmde, J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Tae-Hyung Kim, Ji-min Park ve Suga’dan oluşan grup üyelerinin “Love Yourself” adını verdikleri dünya turunun ilk ayağı olan Seul Olimpik Stadyumu’ndaki konser performansları yer alıyor.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN: GİZLİ DÜNYA

Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile önemini kaybeder. Dişsiz artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder. Bu dişi ejderha vahşi ve zorludur. Tehlike bir kez daha kapıya dayandığında ve Hicks'in otoritesi sınandığında, ejderha da binici de kendi türünü korumak için önemli kararlar vermek zorunda kalacaktır...

KEFERNAHUM

Lübnan & Fransa ortak yapımı dram filmi, Lübnanlı bir çocuk olan Zain'in hikayesini anlatıyor. Film, Zain'in sıradan bir küçük çocuktan, kendisini istismar eden ailesine baş kaldırıp kaçan, zekası ve pratikliği ile sokaklardaki yaşam savaşından galip çıkan ve kendisine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duran 12 yaşındaki genç bir delikanlıya dönüşümünü gözler önüne seriyor. Bu süreçte Zain hayat mücadelesi veriyor, Etiyopyalı mülteci Rahil ve onun bebeği Yonas'a göz kulak oluyor, şiddet suçundan hapse giriyor ve en sonunda mahkemede adalet arıyor. Nadine Labaki'nin yönetmenliğini üstlendiği Kefernahum filminde başrolü Zain Al Rafeea üstleniyor. Filmin senaryosunda ise yönetmenle birlikte Michelle Keserwany ve Jihad Hojeily'nin imzası var. Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren film, Toronto, Melbourne, Saraybosna, Zürih, Busan, Londra ve Stockholm gibi uluslararası festivalleri dolaştı. Cannes'dan 3 ödülle dönen film Altın Palmiye ödülü için de adaylık sahibiydi.

OLACAK İŞ DEĞİL

Eski bir mahkum olan Dell, şartlı tahliye edilmesinin ardından yaşamını sürdürmek için iş arayışına girer. Kendisini sürekli yanlış iş görüşmelerinde bulan Dell, bir türlü istediği gibi bir iş bulamaz. Bu sırada Paris'te yaşayan zengin bir iş adamı olan Phillip, sağlık problemleri nedeniyle bir yardımcıya ihtiyaç duymaktadır. Phillip, iş görüşmesine gelen Dell’in aksi ve saygısız tavırlarından hoşlanınca aradığı kişiyi bulduğunu düşünür. Personel şefi Yvonne, Dell’in işe alınmasına itiraz etse de ona engel olamaz. Farklı karakterlere ve dünyalara sahip olan Phillip ve Dell, birlikte zaman geçirmeye başladıkça birbirlerinden birçok şey öğrenir. Kısa bir süre sonra ise Phillip ve Dell arasında beklenmedik bir dostluk başlayacaktır.

2011 yılında Olivier Nakache ve Eric Toledano tarafından çekilen Fransa yapımı 'Intouchables' başta Fransa'yı sallamış, ardından da tüm dünyada dikkatleri üstüne çekmişti.

ZAMAN YOLCULARI

Zaman Yolcuları, eski kız arkadaşı ile ilişkisini düzeltmek için bir zaman makinesi üreten genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Fizik öğrencisi Stillman kız arkadaşı Debbie’den ayrıldıktan sonra kendisini bir türlü toparlayamaz. Genç adam ilişkilerini düzeltip yeniden bir araya gelmenin yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Bir zaman makinesi icat etmeyi planlayan Stillman, bu sayede Debbie ile ilişkilerinin başladığı güne geri dönecek ve tüm hatalarını telafi etme imkanı bulabilecektir. Kalbi kırık fizik dehası, zaman makinesini üretip arkadaşı Evan’ı da yanına alarak zamanda yolculuk yapar. Stillman’ın eline inanılmaz bir fırsat geçmiştir. Her şeye en baştan başlayan Stillman yaptığı hataları telafi edebilecek midir?

Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner ve Hugo ve Uzay Oyunları filmleri ile tanınan Asa Butterfield’ın başrollerini üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Andrew Bowler oturuyor. Kadrosunda Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds, Joy Jillian, Kami Christiansen gibi isimlerin bulunduğu filmin senaryosunda yönetmenin imzası bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Luke Geissbuhler’ın üstlendiği filmin müzikleri ise Andrew Lockington’a ait.