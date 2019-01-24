Yıldız Entegre’de şiir günleri

Yıldız Entegre Teknik Lisesi öğrencileri, yılsonuna ilişkin, “Sevgi” temalı şiir dinletisi gerçekleştirdi. Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda yapılan programa, Kartepe İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Şahin, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Şube Müdürü Yahya Ali, okul müdürleri, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

CAHİT SITKI TARANCI

Şiir dinletisinde Türk edebiyatının önemli isimlerinden şiirlerde de seslendirildi. Dinletinin en dikkat çeken şiiri, “Yaş 35 yolun yarısı eder” diyen Cahit Sıtkı Tarancı’nın “35 yaş şiiri” oldu. Şiir dinletisine katılan konukların, öğrencilerin performansından dolayı oldukça memnun kaldığı belirtildi. Okul yetkilileri, bu tarz sanatsal etkinliklerin, diğer okullara da örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çizdi. Program; Gazetecilik Alanı öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf ve dergi sergisinin gezilmesi ile sona erdi.