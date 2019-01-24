"Hayvanların yaşam hakkına saygı"

Zorlu kış şartlarının yanında, üniversitenin de tatile girmesi ile, Umuttepe’de yaşayan köpekler de yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü, hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkat çekmek adına, açıklamalarda bulundu. Kulüp adına açıklama yapan başkan Metehan Evsen, “Hayvanlar sokaklarda soğuk betonlarda yatıyorlar. Yatacakları yerlerin altına karton, minder veya bez gibi eşyalar koyarak daha rahat yatmaları sağlanabilir” diye konuştu.



EV YURT FARKETMEZ

Evsen, öğrencilerin ev ya da yurt fark etmeksizin, hayvanların yararlanabilmesi için bir kap mama ve bir kap yemek bırakmaları gerektiğini belirtti, “Öğrencilerin evde ya da yurtta kalıyor olmaları önemli değil, kapının önüne bir kap mama bırakmaları yeterli. Hayvanların altıncı hissi kuvvetlidir, sizi sevdilerse, kuyruk sallarlar” dedi.

15 FARKLI NOKTA

Kulüp olarak, hafta içi 5 gün mama 15 farklı noktaya mama bıraktıklarını aktaran Metehan Evsen, “Hafta içi 5 gün kampüs içinde 11 kampüs dışında 4 farklı bölgemiz olmak üzere toplam 15 farklı bölgeye yemek bırakıyoruz. Bu yemekleri okulumuz yemekhanesinden topluyoruz. Beslenmeleri dışında sevimli dostlarımızı sahiplendirme çalışmaları da gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.