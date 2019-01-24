Ritim Grubu çalışıyor

İzmit Belediyesi tarafından 7 yıl önce kurulan Ritim Grubu çalışmalarına devam ediyor. Özel Perküsyon hocası Murat Bizel'in çalıştırdığı Ritim Grubunda 24 kişi bulunuyor. Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde her Salı 11.00-12.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüren grup çeşitli etkinliklerde de sahne alıyor. Ritim Grubu’nun çalışmasının sanatsal boyutunun yanı sıra, engelli gençlerin kendilerini ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi açısından önemli olduğu, özgüvenlerini geliştirdiğini, duygusallık ya da olumsuz davranışlardan arınıp, kişilik gelişimi ve gözlem yeteneğini etkilediği ifade edildi.