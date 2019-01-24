İzmit Belediyesi tarafından 7 yıl önce kurulan Ritim Grubu çalışmalarına devam ediyor. Özel Perküsyon hocası Murat Bizel'in çalıştırdığı Ritim Grubunda 24 kişi bulunuyor. Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde her Salı 11.00-12.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüren grup çeşitli etkinliklerde de sahne alıyor. Ritim Grubu’nun çalışmasının sanatsal boyutunun yanı sıra, engelli gençlerin kendilerini ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi açısından önemli olduğu, özgüvenlerini geliştirdiğini, duygusallık ya da olumsuz davranışlardan arınıp, kişilik gelişimi ve gözlem yeteneğini etkilediği ifade edildi.
Bugün 13:23 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 13:24 TSİ
Ritim Grubu çalışıyor
İzmit Belediyesi tarafından 7 yıl önce kurulan Ritim Grubu çalışmalarına devam ediyor.
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Bugün 13:23 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz