İzmit Belediyesi eğitim etkinliklerini arttırarak devam etme kararı aldı. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir yıl içinde düzenlenen 79 eğitim ve seminere 8 bine yakın kadın katıldı. Kadınlara yönelik eğitimler arasında kadın hakları, kadın sağlığı, cinsel istismar, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve aileye sunulan devlet destekleri, aile içi iletişim, evlilikte iletişim gibi konuların yer aldığını söyleyen yetkililer, eğitimlerin 2019 yılında da devam edeceğini söylediler.
Bugün 13:24 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 13:26 TSİ
İzmit’te etkinlikler artacak
İzmit Belediyesi eğitim etkinliklerini arttırarak devam etme kararı aldı.
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Bugün 13:24 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz