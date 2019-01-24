İYİ Parti’de art arda 3 istifa!

2014 yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den İzmit Belediye Başkan adayı olan, İyi Parti’nin kuruluşunda yer alan ve İzmit İlçe Teşkilatının kurucu ilçe yöneticisi ve teşkilat başkanı, daha sonra İzmit Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyuran ancak aday adaylığından çekilen İzmit’in sevilen simalarından Ertürk Oto’nun sahibi Muhammet Ertürk, İyi Parti’den resmen istifa etti. Muhammet Ertürk’le birlikte kurucu İzmit İlçe Yöneticileri Nusret Yaman ve Yavuz Acar da İyi Parti’den istifasını açıkladı.

MİLLETLE YAPILAN İTTİFAK

İyi Parti’den istifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhammet Ertürk, şu ifadelere yer verdi: “Ben ve ekip arkadaşlarım hayatımız boyunca demokrasi, eşitlik ve adalet yolunda mücadele etme gayretinde olduk. Her zaman en büyük ve geçerli ittifakın ‘milletle’ yapılanın olduğunu bilerek bu bilinçle siyaset yaptık. Ülkemizin içerisinde olduğu sıkıntılı dönemden kurtulmasının da ancak böyle bir ittifak ile olacağı inancını taşıyoruz.

BAŞARIYA UYGUN ORTAM YOK

İyi Parti’nin kuruluşunda yer almamızın temelinde de benzer düşünce ve umutlar vardı. Bir ara bütünleştirici olabilmek adına belediye başkanlığına aday adayı bile olmayı düşünmüştük. Ancak parti içi ve parti dışı sunumda geçen zaman diliminde bu ve benzeri çabalarında, başarmaya uygun bir ortam oluşturamadığını gördüğümüzden bir müddet önce partiden istifa etmek sureti ile ayrılmıştık. Bu durumu partinin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçlere olumsuzluk katmamak adına kamuoyu ile paylaşmamıştık.

MİLLETİMİZE YANLIŞ OLUR

Bugün bunu paylaşmak durumunda kaldık . Çünkü; Süreç itibari ile önceliklerimizi; artık partiler ve kişisel durumumuz olarak değil, ‘millet’ ve ‘demokrasi’ vurgusunu yapmak olarak belirlemek zorunluluğundayız. Aksi kendimize, siyaset anlayışımıza ve milletimize karşı yanlış olur.

BAĞIM KALMADI

Bu sorumluluk bilinci ile İyi Parti ile bir bağımızın kalmadığını, ancak ‘milletin ittifakından’ ayrılmamızın da mümkün olmadığını, ‘Millet İttifakının Felsefesine’ uygun desteğimizi seçim süresince eksiksiz vereceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."