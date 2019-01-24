Fritözdeki yağ tutuştu, itfaiye iş yerini yanmaktan kurtardı

Öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde bulunan bir dönercide fritözdeki yağın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dönercide bulunanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, fritözü dışarı çıkardı. İtfaiye ekibi daha sonra iş yerine dolan dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle iş yeri bir süre hizmet veremedi.