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Fritözdeki yağ tutuştu, itfaiye iş yerini yanmaktan kurtardı

Körfez ilçesinde, bir dönercide fritözde bulunan yağın tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekibi fritözü dışarı çıkarırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

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Öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde bulunan bir dönercide fritözdeki  yağın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dönercide bulunanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, fritözü dışarı çıkardı. İtfaiye ekibi daha sonra iş yerine dolan dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle iş yeri bir süre hizmet veremedi.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - yangın söndürücü tüpü , yok veya nasıl kullanılacağını bilmiyorlar. fritöz yağı tutuşmasın da itfaiye gelecekse . vay halinize . denetim ve eğitim şart

Yanıtla . 1Beğen 24 Ocak 14:33

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