Öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde bulunan bir dönercide fritözdeki yağın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dönercide bulunanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, fritözü dışarı çıkardı. İtfaiye ekibi daha sonra iş yerine dolan dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle iş yeri bir süre hizmet veremedi.
Bugün 13:58 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:59 TSİ
Fritözdeki yağ tutuştu, itfaiye iş yerini yanmaktan kurtardı
Körfez ilçesinde, bir dönercide fritözde bulunan yağın tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekibi fritözü dışarı çıkarırken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket 31 Mart seçimlerinde Kandıra'da İYİ Partili Ercüment Şahin'i mi, AKP'li Adnan Turan'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - yangın söndürücü tüpü , yok veya nasıl kullanılacağını bilmiyorlar. fritöz yağı tutuşmasın da itfaiye gelecekse . vay halinize . denetim ve eğitim şart
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.