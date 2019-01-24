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Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü

İzmit Yeni Cuma Camii çay bahçesinde aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı çocukluk arkadaşını öldüren kişi sevk edildiği adli makamca tutuklandı. Şüpheli ile maktulün olaydan 10 dakika önce İzmit Belsa Plaza önünde sarılarak buluştuğu ve 10 dakika sonra ise çıkan tartışmada Kışan’ın arkadaşının tabancasından çıkan mermilerle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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İzmit Ömerağa Mahallesi Yeni Cuma Camii çay bahçesi mevkisindeki banklarda meydana gelen olayda tartıştığı çocukluk arkadaşını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre cinayet zanlısı Sebahattin E. (47) ile çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Birol Kırşan (49) İzmit Belsa Plaza önünde buluşarak birbirlerine sarıldıktan sonra Kırşan’ın imam nikahlı olduğu öğrenilen eşi ile birlikte Yeni Cuma Camii parkındaki banklarda oturmaya başladı. Burada Kırşan ve Sebahattin E. aralarındaki alacak verecek meselesi ile tartışmaya başladı.

700 TL’yi isteyince tartışma başladı

İddiaya göre Sebahattin E. daha önce borç olarak verdiği 700 TL’yi Kırşan’dan isteyince Kırşan parasının olmadığını ve parayı veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Sebahattin E. yanındaki ruhsatsız tabanca ile Kırşan’a ateş etti. Karın boşluğuna isabet eden mermilerle yaralanan Kırşan kanlar içinde kalırken S.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Kırşan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Toprağa verildi

İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokak ikamet eden ve boyacılık yapan Birol Kırşan’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşinden boşanan ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kırşan’ın cenazesi Kanlıbağ Hacıbahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 14:03 TSİ - Asayiş

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