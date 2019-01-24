İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi. Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.
Bugün 14:09 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 14:12 TSİ
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Pamukkale AŞ'nin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.
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Bugün 14:09 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - kimbilir kaç yıllık firma yazık olmuş. ne olacak şimdi onlarca çalışan ve aileleri .
Yolcu - Düzgün iş yapan o vardı oda gitti.
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