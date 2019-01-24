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Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!

Pamukkale AŞ'nin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

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İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi. Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

Bugün 14:09 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - kimbilir kaç yıllık firma yazık olmuş. ne olacak şimdi onlarca çalışan ve aileleri .

Yanıtla . 3Beğen 24 Ocak 14:30
01

Yolcu - Düzgün iş yapan o vardı oda gitti.

Yanıtla . 5Beğen 24 Ocak 14:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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