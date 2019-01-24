ADD: Cumhuriyetimizin en karanlık yılı ‘1993’

Bombalı saldırı sonrası yaşamını yitiren Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün 26’ncı yılında ADD Kocaeli Şubesi, İzmit Şubesi, Yahyakaptan Şubesi, Karamürsel Şubesi, Gölcük Şubesi, Derince Şubesi, Körfez Şubesi ve Gebze Şubesi, İzmit Uğur Mumcu Parkı’nda toplanarak anma programı düzenledi. Düzenlenen anma programında CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman ve çok sayıda dernek üyesi katılım gösterdi.

“CUMHURİYETİN EN KARANLIK YILI”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, “Bugün Uğur Mumcu’nun ölümünn 26. Yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana hep gerici saldırılara maruz kalmıştır. Kubilay, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Turan Dursun gibi insanlara yapılan suikastlar bunun göstergesidir. 1993 yılı Cumhuriyetimizin en karanlık yılı olarak tarihimizde yerini almıştır. Birçok aydın ismimiz o dönemde öldürülmüştür. Bu saldırıların arkasındaki egemen güç emperyalizmdir. Cinayet şebekeleri Uğur Mumcu’yu susturdu. Uğur Mumcu tarihimizin ender aydınlarından birisiydi” dedi.

“ENDER AYDINLARIMIZDAN BİRİSİYDİ”

Sözlerine devam eden ADD İzmit Şube Başkanı Kavaz, “Uğur Mumcu, Eşref Bitlis ve daha sonraki yıllarda Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu gibi nice devrimciler, faşizmin dinci yapılanmalarının yanı sıra NATO örgütlenmesi kontrgerillanın da içinde bulunduğu vahşi saldırılar sonucu yaşamını yitirmiştir. Burada bulunan tüm vatanseverler biliyor ki, bu kanlı saldırıların arkasındaki egemen güç emperyalizmdir. 24 Ocak 1993 tarihi etnik ve dinsel temelli emperyalist oluşumlar konusunda kendini halkını aydınlatmaya adamış bir aydının cinayet şebekelerince susturulduğu tarihtir. 26 yıl önce Ankara’da katledilen hukukçu, gazeteci ve her şeyden önce Atatürkçü Uğur Mumcu devrim tarihimizin ender aydınlarımızdan birisiydi” şeklinde konuştu.

DERİN ENDİŞEYE DÜŞÜRMEKTEDİR

Kavaz sözlerini, “Atatürk Devrim ve İlkelerinin ödünsüz savunucusu, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Ortaçağ karanlığına karşı verdiği mücadele, faşizme karşı duruşu onu emperyalizmin tetikçileri olan tarikat ve cemaatlerin hedef haline getirmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerinin yılmaz savunucusu Uğur Mumcu'yu tehlike olarak gören tarikat ve cemaat yapılanmaları her dönem farklı kimliklere bürünerek bir şekilde iktidarın yancısı veya tamamlayıcısı durumunda kalmayı başarmış, devletimizin olanaklarından da faydalanmıştır. 15 Temmuz 2016'daki gerici kalkışmaya da aynı yöntemlerle gelinmiştir. Bu gün gelinen noktada görüyoruz ki devletimizin bazı kurumlarında Nakşibendi tarikatının bir başka kolu olan “Menzil" grubunun hızla etkinlik kazanması, milli eğitimimizde ki Ensar Vakfı yapılanması, diyanetin tarikat ve cemaatleri ‘ilim irfan yuvası’ olarak nitelendirmesi bizleri derin endişeye düşürmektedir” şeklinde sürdürdü.

GAFFAR OKKAN DA UNUTULMADI

Kavaz sözlerinin sonunda, “Tescilli Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olan ve kurtuluş savaşımızın kazanılmasını hazmedemeyen yobaz püsküllünün ziyaret edilmesine bu ülkenin Atatürkçü vatanseverleri asla sessiz kalmayacaktır. Değerli Atatürkçüler; Uğur Mumcu'nun hayatına mal olan ve günümüze ışık tutan tespitleri, öngörüleri ve mücadelesi bizler için de kılavuz olmalıdır. Ayrıca, 24 Ocak aynı zamanda yine aynı karanlık odaklar tarafından hedef alınan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın da şehit edildiği gündür. Bundan tam 18 yıl önce başarılı meslek yaşamı ile örnek olan ülkemizin yetiştirdiği Şehit Gaffar Okkan' ı da bir suikast sonucu sonsuzluğa uğurladık. Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve tüm devrim şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirken, verdiğiniz destekten dolayı da sizlere de teşekkür ederiz” diye konuştu.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Devletin içersinde günümüzde de Menzil grubu olarak bilinen dinci bir grubun etkinlik kazandığını iddia eden Kavaz, sözlerini, “Ensar Vakfı tarzı yapılanması gibi yapılanmalar bizleri endişeye düşürüyor. Yobaz Püsküllünün Diyanet Başkanı tarafından ziyaret edilmesine biz Atatürkçüler olarak sessiz kalmayacağız. Tüm demokrasi şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Programımıza katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” diyerek sonlandırdı. Programın son bölümünde ADD Gebze Şube Başkanı Sezer Nilgün Aydın tarafından Uğur Mumcu’nun "Sesleniş" adlı şiiri okundu. Sonrasında ise katılımcılar Uğur Mumcu büstüne karanfil bıraktılar. Ekin EKEN