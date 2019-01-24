Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, 22 Ocak günü Körfez Fatih Mahallesinde N.Ö isimli şahısa ait park halindeki piyasa değeri 40 bin TL olan otomobilin çalınması ve 23 Ocak günü Çayırova’da A.Ö isimli şahısa ait otomobil plakasının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde MOBESE ve güvenlik kameralarından otomobili çalan şahısın 22 ayrı suç kaydı bulunan Y.D (24) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Y.D. İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.’nin ifadesinde otomobili çaldığını itiraf ettiği ve aracı arkadaşı B.D.’ye satması için verdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Y.D.’nin alınan ifadesi durumunda B.D.’nin Çayırova’da bulunan bir garaja düzenlenen operasyonda çalıntı otomobil ve plakalar ele geçirilirken B.D. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan her iki şüpheli de Körfez Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 14:23 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:24 TSİ
Otomobil ve plaka çaldılar polise yakalandılar
Körfez Fatih Mahallesinde park halindeki otomobili ve Çayırova ilçesinde bir otomobilden plaka çaldığı öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 14:23 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz