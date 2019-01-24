İzmit’in sevilen isimlerinden Ergün Uygun (65) hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığından dolayı SEKA Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Uygun bugün sabah hastanede hayatını kaybetti. Refah Partisi döneminde Kocaeli il yönetiminde de görev alan Ergün Uygun iki çocuk babasıydı. Uygun’un cenazesi yarın Cuma namazının ardından Fevziye Camii'nden kaldırılacak.
Bugün 14:26 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:31 TSİ
Ergün Uygun, vefat etti
İzmit’in sevilen isimlerinden Ergün Uygun (65) hayatını kaybetti.
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Bugün 14:26 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz