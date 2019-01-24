Ergün Uygun, vefat etti

İzmit’in sevilen isimlerinden Ergün Uygun (65) hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığından dolayı SEKA Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Uygun bugün sabah hastanede hayatını kaybetti. Refah Partisi döneminde Kocaeli il yönetiminde de görev alan Ergün Uygun iki çocuk babasıydı. Uygun’un cenazesi yarın Cuma namazının ardından Fevziye Camii'nden kaldırılacak.