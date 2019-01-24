YRP İzmit’te istişare yapıldı

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi’nde İzmit İlçe teşkilatının istişare toplantısı önceki gün yapıldı. Toplantıda teşkilat mensuplarından yeni ilçe başkanının kim olması ile ilgili görüşleri de soruldu. Partinin il başkanlığına atanan Mehmet Aras da konuşmasında Erbakan’sız geçen yılların ülkede hep kayıp seneler olarak geçtiğini dile getirdi.

“ERBAKAN’SIZ YILLAR”

Toplantıda ilk olarak konuşan Komisyon Başkanı Naim Güzel, partilileri selamladı. Daha sonra söz alan il başkanı Mehmet Aras ise salonda bulunan kalabalığı ‘Necmettin Erbakan’ın attığı tohum yeşermesi’ olarak nitelendirdi. Aras, “Ben rahatsızım, kalp damarlarım yüzde 95 kapalı, ama genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan bey bana zor günlerden geçiyoruz, sizin tecrübeniz var. 2920 sayılı siyasi kanunlarda değişiklikler oldu bizde yanlış yapmayalım Kocaeli’de ilçe başkanlarını belirle’ deyince görevi kabul ettim” dedi.

ÜYELER OY KULLANDI

İl başkanlığını kongre sürecini tamamlayıncaya kadar sürdüreceğini söyleyen il başkanı Aras, “Bu yüzden bugün burada İzmit İlçe Başkanı’nı belirlemek için istişare toplantısına katıldım” dedi. Bu arada parti üyeleri yapılan istişarede ilçe başkanı olarak görmek istedikleri isimlerle ilgili oy kullandıkları belirtildi. Atanacak olan ilçe başkanının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.