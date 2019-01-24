İYİ Parti’nin ilimizdeki en iddialı olduğu bölgelerden biri olan Kandıra’da belediye başkan adayı gösterilen Ercüment Şahin, seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Şahin ve beraberindeki parti yöneticileri, son olarak Antaplı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge halkının ilettiği sorunları dinleyen ve vatandaşların nabzını tutan başkan adayı Ercüment Şahin, Kandıra için uygulamaya koymayı planladığı projeleri de Antaplı sakinleri ile paylaştı.
Bugün 14:38 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:40 TSİ
Şahin bu kez Antaplı’daydı
İYİ Parti’nin ilimizdeki en iddialı olduğu bölgelerden biri olan Kandıra’da belediye başkan adayı gösterilen Ercüment Şahin, seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz