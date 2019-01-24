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Şahin bu kez Antaplı’daydı

İYİ Parti’nin ilimizdeki en iddialı olduğu bölgelerden biri olan Kandıra’da belediye başkan adayı gösterilen Ercüment Şahin, seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

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İYİ Parti’nin ilimizdeki en iddialı olduğu bölgelerden biri olan Kandıra’da belediye başkan adayı gösterilen Ercüment Şahin, seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Şahin ve beraberindeki parti yöneticileri, son olarak Antaplı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge halkının ilettiği sorunları dinleyen ve vatandaşların nabzını tutan başkan adayı Ercüment Şahin, Kandıra için uygulamaya koymayı planladığı projeleri de Antaplı sakinleri ile paylaştı.

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