AKP Kandıra’da mülakat heyecanı

AKP ilçe belediye meclis üyeleri için mülakatlar devam ediyor. Önceki gün Darıca ile başlayan meclis üyesi aday adayları için mülakatlar, Kandıra ile devam etti. Mülakata; AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilçe başkanı Erol Ölmez ve belediye başkan adayı Adnan Turan da katıldı.

ADAY ADAYLARIYLA GÖRÜŞME

İl başkanı Abdullah Eryarsoy, Kandıra’ya yeni dönemde hizmet verecek isimleri belirlemek için mülakat gerçekleştirdiklerini söyledi. Darıca ile başlayan ve Kandıra ile devam eden meclis üyesi aday adaylığı mülakatları, 27 Ocak’a kadar sürecek. Son gün İzmit ve Başiskele’de mülakatlar gerçekleştirilecek.