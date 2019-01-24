Gönül: Telefon numaram aynı kalacak

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül İMO Başkanı Kahraman Bulut, oda yönetimi ve üyeleri ziyaret etti. İMO’nun binasında gerçekleşen programa AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, önceki dönem İMO Başkanı Tolga Ok ve üyeler katılım sağladı. İnşaat mühendisliği ve yerel seçimler üzerine bir süre sohbet eden Gönül, “Tevazu, gayret ve samimiyet ile gönül belediyeciliği diyoruz. Bu ifade kesinlikle sözde kalmayacak. İzmit’imizin her kesimi ile sürdürülebilir ve güçlü bir iletişim kuracağız. Benim milletvekili olmadan önce de telefon numaram aynıydı şimdi de aynı olacak” dedi.

MESLEK ODALARI BİRER HAZİNEDİR

İnşaat Mühendisleri’ne yapmış olduğu ziyarette açıklamalarda bulunan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Mimar olmam sebebiyle sizlerle birçok işi beraber yaptık. Biz, meslek odalarını yaptıkları çalışmalar, sahip oldukları tecrübe ve nitelikli insan kaynakları açısından bir hazine olarak görüyoruz. Mutlaka faydalanılması gerektiğini düşünüyoruz. Belediyemiz ile İnşaat Mühendisleri Odası arasındaki var olan bağın daha da güçlendirilmesi gerektiğini çok önemsiyorum. Özellikle kentsel dönüşüm, deprem yönetmeliği ve bunun gibi mevzuata tabii konularda neler yapabileceğimizi karşılıklı değerlendirmek isterim” şeklinde konuştu.

BİRİKİMLERİNİZDEN FAYDALANACAĞIZ

İzmit için projelerin en güzelini ortaya koymaya hazırlandıklarının altını çizen Gönül, “Değerli arkadaşlar şunun altını çizmek istiyorum. Biz İzmit’i beraber yöneteceğiz derken kimseye lütufta bulunmuyoruz. Samimiyetimle sizlerin birikimlerinden faydalanma isteğimizi ifade ediyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizi açıklayacağız. Projeleri hep birlikte halkımızla tartışarak ortaya koyma gayreti içerisindeyiz. Diğer taraftan sosyo-kültürel ve ekonomik alanda İzmit’in gelişimine nasıl katkı koymamız lazım bunlara da bakacağız” diye konuştu.