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Başkan Nevzat Doğan: Esnaf zenginleşirse şehir de zenginleşir

İKM’yi ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “ Göreve ilk geldiğimiz günden beri hep esnafımızın yanında olduk. Esnafımızın daha çok kazanması için çalışmalar yaptık” dedi.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, kısa adı İKM olan İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve yönetimini ziyaret etti. AKP İzmit İlçe Yöneticileri, İzmit Belediye Meclisi Üyeleri İbrahim Elgin ile Hayrettin Ünlü’nün de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Doğan “  esnaf zenginleşirse şehir zenginleşir” dedi.

ESNAF DOSTU

İzmit Belediyesi’nin esnaf dostu  bir belediye olduğunu söyleyen Doğan, “Göreve ilk geldiğimiz günden beri  hep esnafımızın yanında olduk. Esnafımızın daha çok kazanması için çalışmalar yaptık. Esnaf hizmet birimi kurduk, sık sık esnaflarımızı ziyaret ettik. Örnek işyeri belgeleriyle esnafımızı teşvik ettik. Cadde, sokak, cephe iyileştirmeleri ile şehrimizi cazibe merkezi haline getirdik. Bakkallara, kuaförlere, kasaplara yönelik örnek faaliyetle yaptık, küçük esnafı ilgilendiren konularda bir farklılık oluşturmaya çalıştık.

MARKALAŞMA ÖNEMLİ

Belediye Başkanı olarak, hizmette tarafsızım. 10 yıldır herkesin belediyesi ve belediye başkanı olduk. Buna özen gösterdik. Seçim sathına girdiğimizde, doğal olarak tarafım. Mimar Sibel Gönül ile İzmit’te çok önemli adımlar atılacak. Büyükşehir’de Tahir Hoca ile güzel çalışmalar olacak. İzmit’in markalaşması önemli. 10 yıldır  markalaşma için önemli adımlar attık. Pişmaniyenin patentini aldık, pişmaniye ile ilgili değerlerin gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Şimdi bundan sonra artık bunu biraz daha pazarlamak gerekiyor” dedi.

KENTİN SEMBOL İSMİ

İKM Başkanı Murat Öztürk de  “ İzmit Belediye Başkanımız, en kolay görüşebildiğimiz kişilerin başındadır. Her talebimize yanıt veriyor. Siz bu kentin sembol bir ismisiniz. Sizler büyük işler yaptınız, güzel şeylere imza attınız. Biz, sizin bıraktığınızı düşünmüyoruz. Siz kentin sembol isimlerindensiniz, bizim ağabeyimizsiniz, örnek bir siyasetçisiniz. Telefonla aradığımızda hemen geri dönüş yapabilen bir isimsiniz” şeklinde konuştu.

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