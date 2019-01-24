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CHP Adayı Karakadılar: Kartepeli kadınlar üreterek güçlenecek

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, ilçedeki kadınların üreterek güçleneceklerini söyledi.

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CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, kadınlarla ilgili projelerini açıkladı. Karakadılar yaptığı açıklamada, “Mahallelerimizde açacağımız hem meslek edindirme hem de sosyal dayanışma kurslarıyla kadınlarımız ürettikleri ürünleri belediyemizin kooperatifleri ve kuracağımız stantlarda satarak ev ekonomisine katkı sunmalarını sağlayacağız.

KÖYPARK PROJESİ

Kartepe’de hayata geçireceğimiz KÖYPARK projesi ile İstanbul’dan günübirlik turlar düzenlenerek kadınlarımızın ürettikleri her şeyi ‘Üret Kartepe Kadın Emeği’ markası adı altında tüketici ile buluşturacağız. Böylelikle kadınlarımız hem ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de sosyal aktivitelere katılmış olacaklar. Kurslarımıza gelen kadınlarımızın yaşının, eğitim durumunun, siyasi düşüncesinin bir önemi olmayacak” dedi

Bugün 15:20 TSİ - Siyaset

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