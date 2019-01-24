Türk-İş’e bağlı Güvenlik-iş Sendikası Kocaeli İl Başkanı ve İstanbul Anadolu Şube Mali Sekreteri Muhammed Ali Tatlıgül basın mensupları ile bir araya gelecek. Cumartesi günü saat 10:00’da Erenler Cami karşısında yer alan Cafe Biliss’deki toplantıya Genel Başkan Ömer Çağrıcı, İstanbul Anadolu Bölge Şubesi Başkanı Ramazan Palak, Şube Sekreteri Serkan Tenk, Şube Teşkilat Sekreteri Güven Aramak, Şube Eğitim Sekreteri Erhan Cengiz ve Güvenlik-iş Sendikası Kocaeli İl Başkanlığı yönetimi katılacak.
Bugün 15:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:22 TSİ
Güvenlik İş Sendikası basın ile buluşuyor
Türk-İş’e bağlı Güvenlik-iş Sendikası Kocaeli İl Başkanı ve İstanbul Anadolu Şube Mali Sekreteri Muhammed Ali Tatlıgül basın mensupları ile bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz