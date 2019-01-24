Güvenlik İş Sendikası basın ile buluşuyor

Türk-İş’e bağlı Güvenlik-iş Sendikası Kocaeli İl Başkanı ve İstanbul Anadolu Şube Mali Sekreteri Muhammed Ali Tatlıgül basın mensupları ile bir araya gelecek. Cumartesi günü saat 10:00’da Erenler Cami karşısında yer alan Cafe Biliss’deki toplantıya Genel Başkan Ömer Çağrıcı, İstanbul Anadolu Bölge Şubesi Başkanı Ramazan Palak, Şube Sekreteri Serkan Tenk, Şube Teşkilat Sekreteri Güven Aramak, Şube Eğitim Sekreteri Erhan Cengiz ve Güvenlik-iş Sendikası Kocaeli İl Başkanlığı yönetimi katılacak.