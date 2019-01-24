İmzalar Bakanlığa gönderildi

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, taşerondan kadroya geçen on bin işçiden toplanan imzaların iki bakanlığa gönderildiğini söyledi. Ersoy yaptığı açıklamada, taşerondan kadroya geçirilen bir milyon işçi için Yüksek hakem Kurulundan (YHK) 2019 yılı için gelen % 4+4 ücret zammı belirlendiğini söyledi. Ersoy, ancak 2018 yılında yaşanan ekonomik kriz, bu krize bağlı çalışanların aleyhine olan yüksek enflasyonun getirdiği zorluğu gidermek için 2019 yılı için TUİK’in belirlediği % 20,30 enflasyon oranında zammın çalışanlara uygulanmasını istediğini ifade etti.