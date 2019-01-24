Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, taşerondan kadroya geçen on bin işçiden toplanan imzaların iki bakanlığa gönderildiğini söyledi. Ersoy yaptığı açıklamada, taşerondan kadroya geçirilen bir milyon işçi için Yüksek hakem Kurulundan (YHK) 2019 yılı için gelen % 4+4 ücret zammı belirlendiğini söyledi. Ersoy, ancak 2018 yılında yaşanan ekonomik kriz, bu krize bağlı çalışanların aleyhine olan yüksek enflasyonun getirdiği zorluğu gidermek için 2019 yılı için TUİK’in belirlediği % 20,30 enflasyon oranında zammın çalışanlara uygulanmasını istediğini ifade etti.
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İmzalar Bakanlığa gönderildi
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, taşerondan kadroya geçen on bin işçiden toplanan imzaların iki bakanlığa gönderildiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz